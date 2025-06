Vela Cup a Palau e nell’arcipelago di La Maddalena

Vela Cup, il principale circuito italiano sbarca a Palau

A Palau una regata/veleggiata turistica, alla portata di tutti, prenderà il via sabato 28 giugno: si tratta del circuito Vela Cup. “In uno degli angoli più affascinanti del Mediterraneo, tra le rocce scolpite della Gallura e le acque cristalline dell’arcipelago di La Maddalena. Il Vela Cup è oggi il circuito velico più partecipato d’Italia, aperto a ogni tipo di imbarcazione, inclusi catamarani, derive e vele latine”.

“La formula è vincente. Nato da un’idea di Luca Oriani e dello staff del Giornale della Vela, il principale magazine italiano del settore, il circuito Vela Cup ha saputo negli anni conquistare un pubblico ampio e variegato: armatori esperti, regatanti della domenica, famiglie in vacanza, appassionati di mare e di navigazione si sfidano nelle varie tappe in programma dal nord al sud dell’Italia. Nessuna burocrazia, nessun limite d’età o particolari requisiti tecnici, solo la voglia di esserci e di condividere una passione comune. Basta una barca e l’amore per il mare per partecipare a un evento che fonde sport, festa, cultura marinara e scoperta del territorio”.

La scelta del Comune

“Questa tappa sarda, fortemente voluta dall’amministrazione comunale di Palau, sarà ospitata dal Marina di Porto Rafael, una struttura completamente rinnovata e incastonata in uno dei tratti di costa più esclusivi della Sardegna settentrionale. Il marina offrirà due giorni di ormeggio gratuito a tutti gli iscritti che potranno così vivere un intero weekend in barca in un contesto unico, tra natura selvaggia e servizi di alto livello”.

“Il Vela Cup rappresenta un’opportunità concreta per valorizzare il nostro territorio attraverso il turismo nautico – dichiara Fabrizio Aisoni, assessore al Turismo del Comune di Palau – Puntiamo su un modello di sviluppo sostenibile che promuova la nostra identità marinara e rafforzi il legame tra sport e accoglienza. Invitiamo tutte le barche presenti nelle acque della Sardegna, e non solo, a partecipare a questa tre giorni – dal 27 al 29 giugno – che unisce vela, convivialità e scoperta delle nostre eccellenze”.

“Il percorso della regata, di circa 20 miglia, si snoda tra la Rada di Mezzo Schifo, Cala Francese, le isole di Spargi e Spargiotto, La Maddalena, Secca Corsara e Punta Coda Sardegna, per poi rientrare a Porto Rafael. Uno scenario straordinario in cui veleggiare diventa un’esperienza da ricordare. Il Vela Cup di Porto Rafael sarà anche un’occasione di ritrovo e convivialità. In banchina, gli equipaggi saranno protagonisti della “Regata in Cucina”, sfida gastronomica che premia creatività e spirito di squadra. Le serate saranno animate da musica e intrattenimento di Aether Porto Rafael”.

“Dopo Porto Rafael, il Vela Cup si sposterà di poche miglia per la tappa organizzata dallo Yacht Club Cala dei Sardi, in programma dal 20 al 22 agosto nel Golfo di Cugnana – Porto Rotondo, con regata fissata per giovedì 21 agosto”.

