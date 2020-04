Le autobotti per il disservizio idrico.

Per il disservizio idrico esteso su acquedotto Liscia diramazione verso Murta Maria, Porto San Paolo, D5 (San Teodoro-Punta Molara) ed alimentazione utenza in foranea Mater Olbia ( struttura COVID-19 ) è stato predisposto il piano di servizio autobotte nelle date ed agli orari riportati nella tabella sotto esposta.

Seguiranno ulteriori comunicati per rendere noto il programma operativo delle autobotti e, non appena possibile, i tempi previsti per il ripristino della funzionalità dell’acquedotto.

