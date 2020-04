Scoperti grazie ad una segnalazione.

Avevano deciso di non rinunciare ad andare nella casa al mare di Pittulongu nonostante i divieti e, per evitare i controlli, la coppia aveva escogitato un modo molto particolare.

Il marito si era messo alla guida mentre la moglie si era chiusa nel bagagliaio per evitare di essere in 2 in auto e attirare così l’attenzione l’attenzione delle forze dell’ordine impegnati nei controlli.

Ma così non è stato. Infatti alcuni vicini hanno segnalato ai carabinieri l’escamotage della coppia vedendoli partire che sono in seguito intervenuti.

