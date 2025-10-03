Il Generale Rizzo della Legione carabinieri in visita alla sede di Olbia

Incontro istituzionale nel Reparto territoriale dei carabinieri di Olbia.

Mercoledì 1° ottobre 2025, il Comandante della Legione Carabinieri “Sardegna”, Generale di Brigata, Francesco Rizzo, ha fatto visita al Reparto Territoriale di Olbia, nell’ambito delle attività di conoscenza e vicinanza ai presidi dell’Arma presenti sull’isola.

Il Generale è stato accolto dal Comandante del Reparto Territoriale, Tenente Colonnello Nicola Pilia, e ha incontrato una rappresentanza di Ufficiali, Marescialli, Brigadieri, Appuntati e Carabinieri in servizio presso le articolazioni dipendenti, oltre ai colleghi in congedo dell’Associazione Nazionale Carabinieri e ai delegati delle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari.

Nella circostanza, il Generale Rizzo ha voluto consegnare ai militari tre parole guida – Serietà, Professionalità e Serenità – indicandole come valori da coltivare ogni giorno nell’impegno al servizio della comunità e nella tutela della sicurezza pubblica.

A margine della visita, il Comandante della Legione si è recato presso il Municipio, dove ha incontrato il Sindaco di Olbia, Settimo Nizzi. Nel corso del colloquio ha ribadito l’impegno costante dell’Arma nel mantenere una presenza vicina alla popolazione, rafforzando le attività di prevenzione e migliorando sempre più la qualità del servizio reso ai cittadini. La giornata ha confermato il saldo legame tra l’Arma dei Carabinieri, le istituzioni locali e la cittadinanza, in un territorio complesso e dinamico come quello gallurese.

