Hell Raton accende la piazzetta di Porto Cervo con il suo dj set

A Porto Cervo arriva la musica di Hell Raton.

Sarà Manuelito “Hell Raton”, nome d’arte di Manuel Zappadu, il protagonista degli eventi “Fuori Fiera” del Porto Cervo Wine & Food Festival 2025. Appuntamento con il dj set dell’artista fissato all’interno dei “Fuori Fiera” per venerdì 9 e sabato 10 maggio, dalle 20:30, nella Piazzetta di Porto Cervo.

Discografico, manager, direttore creativo, artista e talent scout, il 35enne Manuelito “Hell Raton” è co-founder e co-owner di Machete Empire Records, Me Next, Next Show e Machete Gaming, di cui è anche Ceo. Disciplina, determinazione e forte spirito di innovazione, lo hanno portato a ricoprire da sempre ruoli essenziali anche nella musica, spesso dietro le quinte, raggiungendo importanti traguardi anche in prima linea, come nella trasmissione cult X Factor. Grazie alla sua personalità poliedrica, Manuelito spazia tra arti e settori: da musica e gaming a paracadutismo, ogni disciplina può passare sotto il nome Machete.

Sarà lui il nome di punta per la parte musicale nel format dei “Fuori Fiera”, una delle grandi novità del Porto Cervo Wine & Food Festival, introdotta due anni fa con grande successo, riproposta per la 14esima edizione dell’evento, con una collana di appuntamenti glamour aperti al pubblico. Cocktail d’autore, dj e vibrazioni a disposizione del Porto Cervo Wine & Food Festival, con l’ingresso gratuito: il lato dell’evento dove gli incontri diventano feste, i brindisi si fanno social e ogni angolo della Costa Smeralda si trasforma in un palcoscenico di divertimento.

Fuori fiera.

Il Porto Cervo Wine & Food Festival punta così con sempre più convinzione sul modello degli eventi diffusi che coinvolgono tutta la destinazione. I “Fuori Fiera” sono tra i grandi protagonisti di questa nuova formula: un’idea introdotta due anni fa e che nell’edizione 2024 ha consolidato i risultati ottenuti già dall’edizione precedente. Grandi marchi, serate a tema, convivialità e un concetto di evento diffuso che quest’anno, per la 14esima edizione del Porto Cervo Wine & Food Festival, ha coinvolto l’Hotel Cala di Volpe, il Cervo Hotel e la Piazzetta di Porto Cervo, con le serate ospitate nel locale “Nuna al Sole”.

Uno dei tanti momenti di intrattenimento inseriti all’interno Porto Cervo Wine & Food Festival, l’evento boutique dedicato al meglio della produzione vitivinicola e gastronomica sarda e nazionale, ritorna per la 14esima edizione, dall’8 all’11 maggio 2025, nel consueto palcoscenico del Cervo Conference Center di Porto Cervo. Un appuntamento prestigioso che rappresenta da anni un vero e proprio evento dedicato al mondo del vino e del cibo, organizzato dall’Hotel Cala di Volpe e il Cervo Hotel.

La formula.

Al termine delle degustazioni al Cervo Conference Center, il festival si sposterà nel cuore del villaggio di Porto Cervo. L’iconica Piazzetta si trasforma nel palcoscenico perfetto per gli eventi “Fuori Fiera”, una collana di appuntamenti glamour aperti al pubblico ed organizzati in collaborazione con partner d’eccezione. Cocktail d’autore, dj set e vibrazioni aperti a tutti, con l’obiettivo di ampliare l’offerta turistica e attirare un pubblico più ampio. Un’iniziativa strategica che, anche in passato, ha portato grandi benefici alla destinazione turistica, alle aziende del settore e ai visitatori.

Una formula vincente che ha consentito di valorizzare ancora di più Porto Cervo, che beneficia dell’arrivo di operatori, buyers, imprenditori e i visitatori della destinazione che la sera hanno invaso il borgo per il primo grande evento della stagione turistica 2025.

Gli eventi.

Il primo evento “Fuori Fiera”, quello dell’8 maggio 2025, avrà come sponsor Sapling Spirits, un’azienda inglese produttrice di gin e vodka biologici, certificata ad impatto zero, che dà priorità alla sostenibilità ambientale e sociale, impiantando un albero per ogni bottiglia venduta.

La seconda serata “Fuori Fiera”, quella del 9 maggio 2025, avrà come sponsor Amistà. Sarà l’occasione giusta per degustare la qualità di un marchio che ha saputo investire combinando pratiche virtuose dell’agricoltura 4.0 con il sapere della tradizione, rendendo eleganza ed equilibrio le sue doti naturali.

La terza serata “Fuori Fiera”, quella del 10 maggio 2025, avrà come sponsor Vignobles Austruy. Sarà l’opportunità perfetta per degustare alcuni dei marchi del gruppo, da Tenuta Casenuove a Peyrassol e Gigi en Provence.

La serata di chiusura del Porto Cervo Wine & Food Festival, l’evento “Fuori Fiera” di domenica 11 maggio 2025, sarà dedicata a Orsadrinks (ODK), Piero L’Italiani Dry Gin e Nanumoru Birrificio Artigianale, grazie alla speciale collaborazione di Sardegna Distribuzione e Perrella Network.

