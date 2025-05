Olbia Rugby promossa in Serie B, è la prima volta nella storia

La promozione in serie B dell’Olbia Rugby.

La conquista della serie B segna un traguardo storico per l’Olbia Rugby, che sabato, ha scritto una pagina indimenticabile della propria storia sportiva imponendosi sul difficile campo del Firenze. Una vittoria che vale la promozione matematica nella categoria superiore, con una giornata d’anticipo rispetto alla fine del campionato. Per la prima volta dalla sua fondazione, avvenuta nel 1982 per volontà di un gruppo di appassionati, la società gallurese approda tra le protagoniste del rugby nazionale.

Molto più di un semplice risultato sportivo.

Il successo ottenuto sul campo toscano rappresenta molto più di un semplice risultato sportivo. A Firenze, in quella che era stata annunciata come la sfida più impegnativa della stagione, la squadra olbiese è riuscita a imporsi con determinazione e lucidità, chiudendo la gara sul 29 a 15. Una prestazione concreta, che ha confermato la solidità e la crescita del gruppo guidato da coach Mirko Luciano, figura da sempre legata ai colori dell’Olbia Rugby, sin dai tempi delle giovanili.

Il match, dal sapore di scontro diretto, metteva di fronte le prime due forze del campionato di serie C promozione. Gli olbiesi si presentavano all’appuntamento con 8 vittorie su 8 partite e un vantaggio di sette lunghezze in classifica sulla formazione fiorentina. Un margine rassicurante, ma non sufficiente per abbassare la guardia: in caso di sconfitta, la corsa alla promozione si sarebbe riaperta, costringendo la squadra a giocarsi tutto nell’ultima giornata. Ma le cosiddette “api” olbiesi, spinte anche dal calore di un nutrito gruppo di tifosi giunti fino in Toscana, hanno saputo mantenere i nervi saldi e dominare la partita nei momenti decisivi, portando a casa l’intera posta in palio.

Il club guidato verso una crescita costante.

Grande la soddisfazione per la dirigenza, che in questi anni ha guidato il club verso una crescita costante, puntando sulla valorizzazione del vivaio e sull’identità territoriale. Il raggiungimento della serie B è il coronamento di un progetto sportivo costruito con pazienza e competenza, che adesso si apre a nuove sfide in un contesto ancora più competitivo.

