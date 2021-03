I vaccini a Olbia ed in Gallura.

Prosegue la campagna vaccinale degli over 80 in Gallura. Grazie al contributo delle amministrazioni comunali, le vaccinazioni contro il covid portate avanti dal Servizio di sanità e Igiene pubblica con l’ausilio delle squadre vaccinali mobili della Assl Olbia, vanno avanti. Entro la prossima settimana in tutti i comuni galluresi i cittadini nati prima del 1941 saranno sottoposti alla prima dose del vaccino anti-covid.

Intanto, anche a Olbia è stata individuata la sede dell’hub dove saranno eseguite le vaccinazioni. Si tratta della ex concessionaria dell’Audi sull’Orientale. La Regione è al lavoro per attivare quattro hub in tutta l’Isola, che si aggiungeranno a quello già operativi della Fiera di Cagliari. Le altre città che disporranno dei punti sono Sassari nella Fiera Promocamera, a Nuoro nella palestra del Ciusa e a Oristano presso il Palasport.

(Visited 100 times, 100 visits today)