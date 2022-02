Almeno tre persone si erano aggrappate ai rimorchi del porto di Olbia.

Nella serata di ieri, martedì 8 febbraio, il personale della Security portuale ha sventato l’imbarco clandestino di un gruppo di immigrati di nazionalità algerina sulle navi in partenza dal porto di Olbia per quello di Livorno.

I giovani – almeno tre – sono stati intercettati, intorno alle 20, nel corso delle ronde di servizio nell’area portuale mentre tentavano di nascondersi sotto i rimorchi dei mezzi in sosta nei piazzali dell’Isola Bianca. Uno di questi, in particolare, è stato individuato dal personale di servizio mentre tentava di superare il varco dell’area ad accesso ristretto aggrappato al pianale del mezzo.

L’uomo, presumibilmente di età compresa tra i 25 ed i 30 anni, è stato consegnato alla Polizia, preallertata, insieme agli uomini della Capitaneria di Porto, dal personale della Security per le operazioni di identificazione.

Quanto accaduto ieri non è il primo episodio di imbarco clandestino verificatosi nei porti di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna. Per tale ragione e, soprattutto, a tutela della salute di tutti coloro i quali, per disperazione, tentano di superare i confini dell’Isola con i mezzi più disparati, l’Ente ha già da tempo intensificato il controllo dei mezzi pesanti in imbarco e delle ronde nei piazzali di sosta dei semirimorchi.