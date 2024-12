In treno fino all’aeroporto di Olbia, aggiudicato l’appalto

Avanti il progetto per avere il treno fino all’aeroporto di Olbia.

Presto a Olbia si potrà andare in treno fino all’aeroporto. Un’infrastruttura moderna e importante per una città a vocazione turistica. Rfi ha aggiudicato l’appalto per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione lavori degli interventi tecnologici (impianti di segnalamento, di telecomunicazioni e di luce e forza motrice) necessari per la realizzazione del collegamento.

L’appalto, del valore di circa 5 milioni di euro, è stato aggiudicato alla R.T.I. Progress Rail Signaling S.p.A. (Mandataria) / Sielte Trasporti S.r.l.. L’intervento complessivo, sottoposto alla gestione del Commissario Straordinario di Governo, prevede la realizzazione della nuova linea di circa 3,4 chilometri che, partendo dalla linea Golfo Aranci- Macomer, attraverso la stazione Olbia Terranova, arriva presso lo scalo, dove sarà realizzata la nuova stazione.

È inoltre prevista la connessione alla linea in direzione sud, verso Chilivani/Macomer, mediante un ulteriore collegamento ferroviario di circa 1 chilometro. Il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, durante la conferenza stampa di fine anno, che si è tenuta in via Dante il 20 dicembre scorso, aveva già annunciato che il progetto esecutivo stava per essere consegnato e i lavori dovrebbero cominciare intorno al mese di marzo 2025. L’ultimazione lavori è prevista entro il 2026.

E’ di 231 milioni di euro l’importo complessivo, tra le opere comprese nel PNRR, che vedono la realizzazione del collegamento ferroviario che darà una linea più veloce per lo scalo Costa Smeralda, che attualmente è collegato soltanto da bus e taxi. Con il treno che arriverà fino all’aeroporto quella di Olbia sarà il secondo scalo sardo collegato con una ferrovia.

“Anche lì avremo da una parte un’importante infrastruttura – aveva detto Nizzi -, dall’altra metteremo fine alla situazione dell’ex area dell’ostello della gioventù, che è un’area degradata e, invece, con la realizzazione della nuova ferrovia e le opere a corredo di ”Olbia e le sue acque” sarà realizzato un campo dove i concittadini potranno avere molti ettari a disposizione per il tempo libero e sport”.

