Ieri oltre 20 incendi in Sardegna, in volo gli elicotteri per spegnere le fiamme

Gli incendi di ieri.

Giornata di incendi in Sardegna dove ieri si sono registrati 22 roghi e in 4 di questi è stato necessario ricorrere all’intervento dell’elicottero del Corpo forestale per spegnere le fiamme.

Il primo incendio si è sviluppato nell’agro del comune di Las Plassas località “Pauli Arruis”, dove sono intervenuti due un elicotteri provenienti dalla base del Corpo forestale di Villasalto e Fenosu. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della stazione di Barumini coadiuvata dal personale eliportato, 1 squadra di barracelli di Tuili e 1 squadra di Forestas. L’incendio ha percorso una superficie di circa 5 ettari di seminativo.

Un altro incendio è scoppiato nell’agro del comune di Tratalias località “Medau Cisella”, dove è intervenuto 1 elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Marganai. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della stazione di Carbonia coadiuvata dal personale eliportato, 2 squadre di volontari di Narcao e Sant’Anna Arresi e 1 squadra dei vigili del Fuoco di Carbonia.

Fiamme anche nell’agro del comune di Quartucciu località “Piscina Nuxedda”, dove è intervenuto 1 elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Villasalto. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Sinnai coadiuvata dal personale eliportato, 3 squadre di volontari: Nos Quartu, Masise, Volontari del fuoco e 1 squadra di Forestas.

Infine l’ultimo incendio in agro del comune di Orroli, dove sono intervenuti 2 elicotteri provenienti dalle basi del Corpo forestale di Villasalto e di San Cosimo. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Escalaplano coadiuvata dal personale eliportato.

(Visited 182 times, 183 visits today)