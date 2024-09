Auto distrutta dalle fiamme, incendio nella notte a Berchidda

Incendio in un’auto a Berchidda.

Nella notte tra il 9 e il 10 settembre, a Berchidda, si è verificato un incendio in un’auto. Le fiamme, divampate intorno alle 02:30, hanno completamente distrutto il veicolo, ma fortunatamente non si segnalano feriti né altre auto coinvolte.

i vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti prontamente per domare l’incendio e a mettere in sicurezza l’area circostante. Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i carabinieri di Olbia, che stanno collaborando con i vigili del fuoco per chiarire le cause del rogo.

