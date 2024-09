Lucarelli attacca Melissa Satta: “Non paga nemmeno la pulizia delle tende”

Selvaggia Lucarelli contro Melissa Satta.

Selvaggia Lucarelli, blogger e giornalista, non ha peli sulla lingua e questa volta attacca Melissa Satta, ex velina di Striscia la Notizia, che ha passato parte della sua gioventù in Gallura. Nelle sue storie su Instagram, l’ha criticata per non aver pagato le tende in cambio di pubblicità.

Lucarelli ha lanciato una critica alla showgirl, accusandola di non aver pagato la pulizia delle tende in cambio di pubblicità. “Manco la pulizia delle tende si paga più”, ha scritto la giornalista sui social, come riportato anche da Today. Lo scandalo è legato al fatto che Melissa Satta avrebbe commissionato la pulizia delle tende a un’azienda, ma invece di pagare il servizio, ha offerto pubblicità sui social in cambio. Questo tipo di scambio è comune tra influencer, ma Selvaggia Lucarelli ha sommerso di critiche la 38enne.

L’ex velina ha documentato il lavoro dell’azienda sui social, pubblicando foto e video e taggando l’azienda con un messaggio di apprezzamento. Tuttavia, ha aggiunto la parola “supplied” nel post, che indica che il servizio era gratuito, ma senza un compenso economico diretto. La critica di Lucarelli si basa proprio su questo tag, puntando il dito su Melissa Satta e accusandola di aver “scroccato”.

