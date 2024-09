La rinascita di Novamarine, dopo la borsa volano gli ordini di gommoni

Novamarine di Olbia ha firmato contratti da 5,9 milioni per sei imbarcazioni.

La Novamarine di Olbia ha firmato contratti per la costruzione e vendita di sei imbarcazioni del segmento “pleasure” (ovvero per uso ricreativo), per un valore totale di 5,9 milioni di euro. I modelli coinvolti appartengono alle linee BS e RH, entrambe note per il loro design distintivo e le prestazioni elevate.

Leggi anche:

Lo ha comunicato società, attiva nella progettazione, produzione e vendita di imbarcazioni da diporto ad elevate prestazioni nel segmento pleasure e nel segmento professionale, quotata recentemente in borsa sul mercato Euronext Growth Milan.

I contratti hanno ad oggetto differenti modelli della linea BS, simbolo nel mercato delle imbarcazioni da diporto luxury, e RH, caratterizzata da una combinazione di semplicità, prestazioni e design distintivo. Le consegne dei gommoni sono previste entro la fine del 2024 e nei primi mesi del 2025. Francesco Pirro, presidente e amministratore delegato di Novamarine, si è definito soddisfatto di poter comunicare la chiusura di nuovi contratti per un significativo ammontare. “Ciò conferma la nostra capacità di saper rispettare le aspettative del mercato – ha detto -. Novamarine è una società in crescita che offre prodotti di qualità e, grazie alla visibilità acquisita con l’ammissione alle negoziazioni, siamo riusciti a raggiungere una clientela più grande, continuando a soddisfare le richieste dei nostri clienti storici. Stiamo raccogliendo i frutti del lavoro e la vendita delle ultime imbarcazioni non può che farci essere più che fiduciosi per il futuro”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui