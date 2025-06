Successi nella danza per le allieve della scuola di Arzachena

Risultati nella danza per le allieve di Arzachena

Le associazioni sportive di Arzachena, sostenute dal Comune, portano a casa risultati encomiabili anche nella danza. Sempre più frequenti i riconoscimenti per il talento dei giovani atleti di Arzachena.

Grande successo, questa volta, per le danzatrici dell’Arzachena Ballet School, scuola nata dall’esperienza di Aristeia Danza guidata dalla presidente Nathalie Chiodino.

Le allieve Gaia Gentile, Nicoletta Quaglioni e Anna Casu stanno raccogliendo molti consensi e successi in competizioni nazionali e internazionali.

Le competizioni rientrano in un contesto più ampio che vede le allieve misurarsi in un novero di selezioni per importanti stage internazionali al Central School of Ballet Summer Course, audizioni per lo Special Training Programme della Royal Ballet School, o esibizioni con i primi ballerini del Royal Ballet di Londra.

Il talento e l’amore per lo sport dei giovani di Arzachena inorgoglisce e lusinga. Dal Comune e dalla comunità Arzachenese arriva un grande in bocca al lupo a tutte le giovani promesse della danza per il loro percorso artistico e a tutti gli atleti di Arzachena.

LEGGI ANCHE: Le piccole danzatrici di Arzachena premiate con una borsa di studio

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui