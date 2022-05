Calcio, il Porto Rotondo si aggiudica il derby col Budoni

Vincono gli olbiesi per 5 a 2.

Il Porto Rotondo saluta il proprio pubblico prima della pausa estiva con una bella vittoria per 5 a 2 contro il Budoni. Nonostante il caldo, la partita ha visto le due squadre fronteggiarsi con un ritmo abbastanza elevato.

Il Budoni va in vantaggio al 7′ con Usai, che sul secondo palo riceve un lungo traversone dalla fascia destra e mette il pallone in rete. Al 18′ Pala crossa dalla trequarti, Murgia la smorza di testa e Bruno al volo pareggia per i biancazzurri. Al 26′ il Budoni recupera il pallone sulla trequarti e Villa con un bel tiro a rientrare batte Melis. Il Porto Rotondo non riesce a concretizzare un paio di occasioni con Mulas prima del riposo. Nella ripresa al 17′ Mulas tira dal limite e coglie il palo, Murgia raccoglie il pallone e pareggia. Al 19′ Bruno va al traversone dalla trequarti per Ruzzittu, che di testa porta in vantaggio il Porto Rotondo. Al 35′ arriva il quarto gol degli olbiesi con Murgia. Al 43′ Mulas al limite dell’area vince un paio di rimpalli prima di entrare in area e siglare il 5 a 2 finale.

“Abbiamo giocato molto bene con numerosi fuoriquota davanti a un Budoni molto rimaneggiato, con alcune assenze pesanti – afferma Simone Marini -. Noi eravamo concentrati, abbiamo sofferto e siamo andati in svantaggio nelle poche occasioni che hanno creato loro. Abbiamo recuperato, siamo tornati nuovamente in svantaggio, però poi siamo venuti fuori bene, di carattere edi qualità, con dei gol bellissimi. Abbiamo avuto tante occasioni anche nel primo tempo in cui siamo stati sfortunati. Abbiamo finito con tanti fuoriquota in campo e siamo contenti perchè al di là della salvezza e degli obiettivi che adesso sono virtuali, nel girone di ritorno abbiamo vinto tutte le partite in casa ed è un bel record per noi. Siamo la seconda società calcistica di Olbia e abbiamo contribuito anche noi a dare lustro al nome della città. Il giusto modo di salutare le persone che ci hanno seguiti e sostenuti e di ringraziare la società, in particolare il presidente Ezio Setzi, che si fa veramente in quattro per la squadra e perchè tutto funzioni nonostante tante difficoltà. La vittoria è dedicata alla società ma in particolare a Ezio, perchè fa l’impossibile perchè le cose funzionino”.

PORTO ROTONDO: Melis, Bassu, Seddaiu, Saggia, Scano, Varrucciu, Murgia, Bruno, Mulas, Pala, Ruzzittu. In panchina: Deiana, Pinna, Delogu, Mourot, Degortes, Cianfrocca Deiana, Capuano, Del Duca. Allenatore: Marini.

BUDONI: Di Bellonio, D’Aleo, Ventroni, Contu, Sirigu, Spina, Ciccarelli, Camarà, Villa, Usai, Valente. In panchina: Gelsomino, Cricchio, Maccioni, Melinu, Mulargia. Allenatore: Cerbone.

RETI: 7′ Usai (B), 18′ Bruno (P), 26′ Villa (B), 17’2t Murgia (P), 19′ 2t Ruzzittu (P), 35’2t Murgia (P), 43’2t Mulas (P).

AMMONIZIONI: Varrucciu (P), Camara (B).