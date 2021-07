Parte un incendio a bordo strada, chiusa la statale 131 Dcn verso Olbia

Traffico deviato sulla 131 Dcn.

Chiusa provvisoriamente la carreggiata della strada statale 131 Dcn in direzione Olbia per un incendio al chilometro 4,800 in località Ghilarza, provincia di Oristano, per la presenza di un vasto incendio a bordo strada. Il traffico viene deviato, in loco, ungo la strada provinciale 15.

Sul posto sono presenti Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine oltre alle squadre di Anas per la gestione della viabilità, per consentire la riapertura in sicurezza nel più breve tempo possibile.

(Visited 674 times, 760 visits today)