L’ospedale di La Maddalena.

La chiusura di un altro reparto nell’ospedale di La Maddalena ha generato una mobilitazione di tutta la politica locale, che sta muovendo mari e monti per avere una risposta sul grave depotenziamento della struttura sanitaria.

La lettera al ministro.

Il sindaco Fabio Lai ha scritto anche al ministro della salute Roberto Speranza per interessarsi sulla problematica della chiusura del reparto di medicina. “Il sistema ATS che ha centralizzato le risorse e la gestione del personale sta conducendo i piccoli presidi ad una fine inesorabile – ha scritto – attraverso una politica aziendale basata sui meri numeri anziché sulle reali esigenze dei pazienti e dei territori”.

“Si chiede formalmente di istituire uno stato di emergenza equiparato a quello del covid-19 specificatamente per il Presidio Ospedaliero Paolo Merlo di La Maddalena al fine di usufruire di deroghe speciali, quali: richiamare in servizio medici in pensione, avvalersi di medici provenienti da altri Stati, medici militari”.

(Visited 106 times, 106 visits today)