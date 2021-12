L’incendio in una palazzina di Arzachena.

Incendio ad una canna fumaria, questa mattina, intorno alle 9, ad Arzachena. Solo un po’ di spavento per l’occupante dell’appartamento al secondo piano di una palazzina in via Genova. La squadra dei vigili del fuoco di Arzachena ha provveduto a spegnere l’incendio e raffreddare la struttura col supporto dell’autoscala giunta da Olbia.