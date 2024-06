Paura a Cannigione, prende fuoco la veranda di una villetta

L’incendio è scoppiato alle 10 a Cannigione.

Questa mattina, intorno alle ore 10, a Cannigione è avvenuto un incendio che ha lambito una veranda in legno all’interno di una villetta sita in via la Funtana. Nonostante la rapida propagazione delle fiamme, fortunatamente non ci sono stati feriti.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Arzachena, che hanno avviato le operazioni di spegnimento e successivamente messo in sicurezza non solo la struttura colpita dall’incendio, ma anche la zona circostante, la quale ha risentito dell’azione delle fiamme.

Al momento, le cause che hanno scatenato l’incendio sono oggetto di accertamento da parte delle autorità competenti, le quali stanno indagando per determinare l’origine dell’evento. Il tempestivo intervento della squadra di Arzachena ha scongiurato danni più gravi alla proprietà.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui