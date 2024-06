Un’altra catena di hotel di lusso mette gli occhi sulla Costa Smeralda

L’hotel di lusso aprirà entro il 2027 in Costa Smeralda.

Una catena di hotel di lusso investirà in Costa Smeralda. Si tratta del gruppo Rocco Forte, il cui primo investimento risale al 2000, registrando un fatturato di 300 milioni di sterline solo nel 2023. L’hotel aprirà entro il 2027 e si aggiunge ad altri investimenti a Milano, Napoli e Noto.

La nuova apertura porterà a nuovi posti di lavoro in Costa Smeralda e sono circa 200 posizioni aperte nelle strutture attualmente in tutta Italia. Sono decine, infatti, le strutture proprietà della catena di lusso. Ancora non sono stati pubblicati gli annunci di lavoro relativi alla nuova apertura in Gallura, poiché la struttura non è ancora aperta. Tuttavia, il gruppo Rocco Forte ha aperto diverse posizioni tra Hotel de la Ville e Hotel de Russie (Roma); Hotel Savoy (Firenze); Hotel Rocco Forte House (Milano); Hotel Villa Igea (Palermo); Masseria Torre Maizza (Puglia) e Verdura Resort a Sciacca.

