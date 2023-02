Le indagini sull’incendio in un cantiere di Berchidda.

Emergono i primi particolari sul grosso incendio che, nella notte fra martedì e mercoledì, ha distrutto 3 mezzi da lavoro a Berchidda. Gli attentatori hanno lasciato un messaggio inequivocabile. Due nomi con una croce sopra, che firmano di fatto l’atto doloso.

Gli investigatori, in questi giorni, hanno ascoltato diverse persone per raccogliere elementi utili a risalire agli autori dell’attentato incendiario. Nel frattempo, l’avvocato della società nella quale si è sviluppato il rogo, ieri mattina, ha presentato una denuncia ai carabinieri per minacce e danneggiamento. Le indagini procedono serrate e non si escludono sviluppi già nei prossimi giorni.