L’incendio nel cantiere nautico di Olbia.

È andato avanti senza sosta per tutta la notte l’intervento dei vigili del fuoco nell’area industriale di Cala Saccaia, a Olbia, dove un violento incendio ha interessato un cantiere nautico. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza si sono protratte per ore, con l’impiego di numerose squadre provenienti non solo da Olbia, ma anche da Arzachena e Tempio Pausania. L’intensità del rogo e la complessità della struttura coinvolta hanno richiesto il supporto di mezzi speciali inviati direttamente dall’aeroporto di Olbia, oltre all’impiego del nucleo Sapr, specializzato nell’utilizzo di droni, che ha monitorato costantemente la temperatura dell’area colpita per tutta la durata dell’intervento notturno.

L’arrivo dei vigili del fuoco di Sassari.

Determinante il ruolo della centrale operativa del Comando dei vigili del fuoco di Sassari, che ha coordinato le operazioni a distanza, garantendo il necessario rinforzo di uomini e mezzi al distaccamento di Olbia, messo a dura prova dall’emergenza. La complessità dell’incendio, unita al rischio che le alte temperature potessero propagarsi ai capannoni adiacenti, ha imposto massima prudenza e un’azione prolungata.

Le operazioni proseguiranno nelle prossime ore.

Anche nelle prossime ore le squadre resteranno operative sul posto, con l’obiettivo di completare il raffreddamento dei locali e prevenire ulteriori danni alle strutture circostanti. In particolare, la priorità resta contenere ogni possibile rischio di riaccensione, mettendo in sicurezza l’intera area industriale interessata dal rogo.

