Le fiamme al cantiere nautico di Cala Saccaia arrivano dopo 17 da un episodio analogo a Olbia

Le fiamme stanno devastando un cantiere nautico a Cala Saccaia ed è il secondo caso in poco tempo a Olbia: il 5 aprile l’incendio a Rudalza. Nella prima circostanza il fuoco era partito in piena notte nel cantiere Fundoni a Porto Rotondo. In quel caso la stima dei danni è stata di milioni di euro.

Oggi le fiamme hanno aggredito un altro cantiere nautico di Olbia. Stavolta tutto capita in pieno pomeriggio e a pochi passi dalla città. L’incendio è partito nello stabilimento della Nautica Acqua di via Madagascar e sta provocando gravissimi danni.

I vigili del fuoco stanno intervenendo in massa da tutto il Nord Sardegna e la grande colonna di fumo nero è visibile da diversi chilometri di distanza. Non è ancora chiaro quali siano le cause che hanno scatenato l’incendio e quali effetti avrà sull’azienda. Ma, anche in questo caso, i danni saranno ingenti.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui