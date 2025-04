“America latina chiama”, cinema al Politecnico Argonauti di Olbia

A Olbia la rassegna “America latina chiama”

Mercoledì 23 aprile, alle 1930, a Olbia si terrà il primo incontro del programma America Latina chiama, organizzato da Argonauti. Per 5 settimane sarà presso il Politecnico Argonauti in via Garibaldi 41. Il progetto nasce da una riflessione, stimolata dal film premio oscar Io sono ancora qui, sul problema dei desaparecidos in Latino America e sugli esiti della famigerata operazione Condor, condotta dagli Stati Uniti D’America e finalizzata alla destabilizzazione dei governi democratici del continente, sostituiti con regimi autoritari e militari.

L’elenco dei film

“Si comincerà con una riflessione sul film Il bacio della donna ragno, di Hector Babenco, tratto dal famoso romanzo di Manuel Puig e che racconta l’incontro tra un travestito brasiliano e un attivista politico dello stesso paese, nella cella di un carcere. Il film fruttò il premio oscar a un impareggiabile William Hurt. Si proseguirà il 30 aprile con il film Missing di Costa-Gravas sulla dittatura cilena, quindi il 7 maggio sarà il turno di Garage Olimpo di Marco Bechis e il 16 maggio sarà la volta de Il segreto sei suoi occhi di Juan Josè Campanella entrambi sulla dittatura argentina. La rassegna si concluderà il 21 maggio con Ritorno a l’Avana, un’amara riflessione di Laurent Cantet sugli esiti della rivoluzione cubana”.

“Il progetto, realizzato da Argonauti e patrocinato dal comune di Olbia, vedrà il coinvolgimento dell’associazione New Generation. Potrà contare sulla presenza attiva di tanti cittadini latino americani presenti nella nostra città. Gli incontri saranno coordinati da Marco Navone e Nivia Iglesias“.

