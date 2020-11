L’incendio in una cella frigo di La Maddalena.

Incendio, ieri sera, verso le 21, all’esterno del supermarket di via Principe Amedeo a La Maddalena. Le fiamme hanno avvolto una cella frigo, non più in funzione, ma utilizzata come deposito.

Il provvidenziale intervento della squadra vigili del fuoco ha permesso di domare prontamente le fiamme ed evitare che si propagassero ulteriormente. Le cause del rogo sono in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di La Maddalena.

