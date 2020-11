La fermata del bus per il Mater Olbia.

Per fare una visita medica al Mater Olbia bisogna per forza avere l’auto. Chi è costretto a prendere l’autobus, ancora oggi, continua ad incorrere in una serie di disagi. Le fermate per recarsi nella struttura sanitaria si trovano sulla statale 125, una strada poco sicura da attraversare a piedi, dove si rischia di essere investiti.

La fermata non è nemmeno davanti all’ospedale. Va, infatti, percorsa una salita ripida senza marciapiedi o percorsi pedonali. Inoltre, a più di un anno dall’apertura del Mater, le pensiline continuano a non esserci nelle fermate. Una serie di disagi che non finisce qui per i pazienti privi di automobile. Gli unici orari invernali disponibili delle corse giornaliere dell’Aspo sono soltanto 5.

(Visited 96 times, 96 visits today)