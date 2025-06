L’incendio in una colonnina dell’Enel a Olbia.

Nel primo pomeriggio, intorno alle 13, a Olbia, da una colonnina dell’Enel sono partiti del fumo e delle scintille, rischiando di innescare un incendio, anche a causa della presenza di sterpaglie e auto. E’ successo in via Giordania, nella zona industriale della città.

Sul posto è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e fortunatamente non si registrano danni e feriti. L’incendio ha creato allarme sopratutto per le persone che transitavano nella zona e per alcune auto parcheggiate nelle vicinanze dalla colonnina della corrente elettrica.

