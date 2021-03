L’incendio ieri sera.

Allarme ieri sera poco dopo le 21 e 30 in via in via Municipio a Ussassai per l’incendio di un’abitazione.

Sul posto è intervenuta prontamente una squadra dei Vigili del fuoco. Le fiamme hanno interessato il vano cucina di uno stabile nel centro del paese. Nella circostanza, l’anziana proprietaria, una donna di 88 anni, restava leggermente intossicata dal fumo di combustione

La donna è stata quindi soccorsa da personale del 118 giunto sul posto. Interventi anche i carabinieri della compagnia di Jerzu.

