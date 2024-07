L’incendio ad un chiosco nella periferia di Arzachena.

Paura nella notte in località La Conia, nel comune di Arzachena, dove un incendio ha distrutto un chiosco in legno adibito alla reception di un campeggio. L’allarme è scattato intorno all’1:30, quando le fiamme hanno avvolto la struttura, mettendo in pericolo anche le aree circostanti.

Sul posto è intervenuta prontamente una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Arzachena, che è riuscita a contenere l’incendio evitando che si propagasse agli edifici vicini. Nonostante il tempestivo intervento, il calore sprigionato dalle fiamme ha parzialmente danneggiato un’auto che si trovava parcheggiata nelle vicinanze. Non si registrano feriti tra i presenti. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento, e gli investigatori stanno conducendo le indagini necessarie per fare luce sull’accaduto.

Ieri pomeriggio, intorno alle 19, i vigili del fuoco di Olbia erano intervenuti in via Tenente Cossu per spegnere un incendio scoppiato all’interno di un alloggio abbandonato, probabilmente utilizzato da senzatetto. La squadra ha prontamente domato le fiamme e messo in sicurezza l’area. Fortunatamente, anche in questo caso, non si sono registrati feriti.

