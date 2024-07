Si rompe la fognatura, liquami fino alla spiaggia dello Squalo

I liquami fino alla spiaggia dello Squalo.

Da quasi un anno, un tubo fognario rotto in via del Titano provoca cattivi odori a Pittulongu, arrivando fino alla spiaggia dello Squalo. Durante l’inverno i residenti hanno tollerato la situazione, ma con l’arrivo della stagione estiva e l’aumento della popolazione, l’aria è diventata irrespirabile.

Il problema, attribuito a lavori privati, non è stato ancora risolto a causa di dispute tra Comune e Abbanoa. Di conseguenza, l’acqua di fogna continua a scorrere verso la spiaggia, con un odore evidente fino al ristorante Lo Squalo. Via del Titano non è nuova a problemi: già nel 2020 i residenti protestavano per lavori stradali incompleti. Ora, la situazione è aggravata da una fogna a cielo aperto.

