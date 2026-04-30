Incendio in un garage a Olbia, distrutte due moto

L’incendio in un garage a Olbia.

Un incendio ha interessato nella serata di ieri, poco dopo le 20, un garage condominiale situato all’interno di una corte interna a Olbia, dove due moto sono state avvolte dalle fiamme. A far scattare l’allarme sono stati alcuni residenti, che si sono accorti del fumo in rapida diffusione nelle aree comuni, con il rischio di coinvolgere le strutture vicine.

Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Olbia, affiancata da un’autobotte, che ha provveduto a circoscrivere e spegnere il rogo prima che potesse estendersi agli altri box presenti e ai quattro appartamenti collocati ai piani superiori dell’edificio. L’azione dei soccorritori ha consentito di limitare i danni e di mettere in sicurezza l’intera area.

Al momento dell’arrivo dei mezzi di emergenza, i condomini avevano già lasciato gli appartamenti riuscendo a mettersi in salvo autonomamente. Non risultano persone ferite. Le cause dell’incendio sono attualmente al vaglio e sono in corso gli accertamenti per chiarire l’origine delle fiamme.

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