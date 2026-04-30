Spacciava in monopattino nel centro di Olbia, arrestato 26enne

Un giovane è stato arrestato dalla Guardia di Finanza a Olbia.

Un ventiseienne è stato arrestato dai militari della Guardia di Finanza nell’ambito delle attività di prevenzione legate al contrasto dello traffico di droga. L’intervento è stato condotto dalle Fiamme Gialle del Gruppo Olbia che hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato di un cittadino di origine algerina, trovato in possesso di circa 21 grammi di cocaina e di oltre 100 grammi di hashish.

L’operazione si è sviluppata durante un servizio di controllo e pattugliamento del centro cittadino, reso più intenso in occasione del fine settimana e del maggiore afflusso di persone legato al periodo festivo. Nel corso delle attività di vigilanza, i militari hanno notato un individuo che si muoveva a bordo di un monopattino elettrico attraversando con rapidità le vie del centro storico, effettuando continui spostamenti che hanno attirato l’attenzione della pattuglia.

I finanzieri hanno quindi deciso di procedere a un controllo. Il giovane, privo di documenti identificativi e senza una occupazione dichiarata, avrebbe mostrato un atteggiamento nervoso durante le verifiche, fornendo inoltre informazioni ritenute poco coerenti alle domande poste dagli operatori.

Nel corso degli accertamenti è emerso che l’uomo deteneva sostanza stupefacente occultata sul proprio corpo. In particolare sono stati rinvenuti un panetto di hashish e due involucri contenenti cocaina, insieme a una somma di denaro contante suddivisa in piccoli tagli, elemento che ha ulteriormente rafforzato i sospetti degli investigatori in relazione all’attività illecita. Successivamente, sulla base degli elementi raccolti, è stata disposta un’estensione delle verifiche nella casa del ventiseienne. All’interno dell’abitazione i militari hanno rinvenuto ulteriore sostanza stupefacente, oltre a un bilancino di precisione ritenuto compatibile con il confezionamento delle dosi.

Al termine delle operazioni, la sostanza rinvenuta e il denaro contante sono stati sottoposti a sequestro. Il ventiseienne è stato quindi arrestato dai finanzieri di Olbia e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria competente con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui