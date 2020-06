Le fiamme vicino al bivio per Porto Pollo.

Questa notte intorno poco dopo le ore 1 i vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti a Palau vicino alla strada statale 133, non lontano dal bivio per Porto Pollo, per un incendio.

L’operazione, che è andata avanti per circa un’ora, ha permesso di estinguere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Il fuoco ha bruciato circa un ettaro di terreno. Sul posto anche la protezione civile e Corpo forestale per i rilievi del caso. Fortunatamente non si segnalano persone coinvolte.

