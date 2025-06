Fiamme nel balcone con un bimbo in casa, paura a Olbia

Incendio in una casa a Olbia.

Paura a Olbia, dove questo pomeriggio, in una palazzina, in via Vittorio Veneto, è scoppiato un incendio. Stando alle prime informazioni, il rogo è divampato in un balcone di abitazione di una famiglia con un bimbo piccolo, sita al secondo piano. Le cause del rogo sembrano essere dovute al calore del sole, che avrebbe innescato il rogo da alcuni giocattoli lasciati fuori in una veranda.

Alcuni di questi avrebbero scatenato “l’effetto lente”, generando la combustione. La famiglia, che non si era accorta del rogo, circoscritto nella veranda, è stata avvisata e sono stati chiamati i vigili del fuoco. Arrivati sul posto, il personale ha verificato che non erano presenti prese elettriche nel balcone della famiglia. Fortunatamente non si segnalano feriti.

