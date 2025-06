Caro voli e traghetti: più di 1.500 euro per raggiungere Olbia

Ecco quanto costa venire a Olbia con il traghetto o con un volo.

Arrivare a Olbia per una vacanza estiva è un salasso, sia in traghetto che in aereo. Anche nel 2025 non si ferma il rincaro dei biglietti, con cifre che diventano insostenibili, poiché arrivano più di 1.500 euro per una famiglia composta da 4 persone. Facendo una simulazione con alcune compagnie aeree e marittime, i costi dei trasporti raggiungono cifre a tre zeri.

Ad esempio, con la compagnia Aeroitalia, una famiglia composta da quattro persone (due adulti e due bambini), che deve partire a luglio da Linate, arriva a spendere 1.519,92 euro per arrivare a Olbia con un bacchetto ”Biz” che contiene 32Kg di bagaglio da stiva, una borsa da cabina grande e un bagaglio piccolo da cabina. Il prezzo scende a 1.319,92 euro con un pacchetto “Classic”, con soli 23 chili di bagaglio da stiva e uno piccolo da cabina, che non è ideale per una famiglia composta da quattro persone, come suggerisce anche la compagnia aerea.

Considerando come data sempre il mese di luglio, per la stessa famiglia composta da due adulti e due bambini, sarebbe più vantaggioso muoversi in traghetto da Genova, con la possibilità di portare la propria auto in Sardegna, eliminando i costi del noleggio di un’auto per muoversi durante il soggiorno nella città di Olbia. La famiglia, con un’auto fino a 4 metri Cat.1, due cabine quadruple senza oblò, spenderebbe 939 euro per la vacanza.

Ovviamente questa è la spesa per la prima parte della vacanza. Si aggiungono i costi per il noleggio di un’auto (se si viene in aereo), ovvero da circa 352 euro (per una Fiat Panda) per una vacanza di sette giorni. Per il pernottamento in un hotel si parte dai 523 euro a notte, mentre se si sceglie un AirBnb il prezzo è leggermente inferiore. In totale per una vacanza in Sardegna una famiglia composta da 4 persone spenderebbe dai 2.394.92 euro per una settimana a Olbia, con la possibilità di arrivare anche a cifre di oltre 5.000 euro nel mese di agosto.

