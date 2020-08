L’Atleta ha vinto la gara al campo Coni di Cagliari.

Ai Campionati Sardi Assoluti di corsa su pista, che si sono svolti a Cagliari questo weekend, Oliver Comoli, 19enne dell’Atletica Olbia, ha vinto la gara dei 200m con un ottimo tempo, 21”.53 al momento nono tempo assoluto in Italia, tempo che consente la partecipazione ai Campionati Italiani Assoluti che si svolgeranno a Padova a fine agosto, e anche ai Campionati Italiani Junior di metà settembre.

“Sto preparando in maniera mirata i 200 metri e mi sto migliorando di gara in gara, sempre sensazioni migliori ogni volta che gareggio – afferma il giovane atleta nato a Roma e residente a Olbia da quando aveva 6 anni -. Sono contento per la vittoria, ma l importante era fare il tempo, 21.60 era il minimo per i campionati italiani assoluti di Padova e ci sono riuscito nettamente. Questa vittoria mi sento di dedicarla a me stesso per i tanti sacrifici e l’ impegno che ci metto da diversi anni per raggiungere questi risultati”.

Il giovanissimo atleta sogna, per il futuro, di poter entrare a far parte della Nazionale : “Se arrivasse questa opportunità sarebbe il realizzarsi di un sogno. Ma voglio concentrarmi sul mio lavoro e migliorarmi sempre di più come atleta. Quindi, testa bassa e lavorare sodo“.

