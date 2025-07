Incendio al palazzaccio di Olbia, danni ingenti: cosa è successo

L’incendio al palazzaccio di Olbia.

Un incendio ha devastato, nella notte, un appartamento situato al quarto piano di un edificio in via De Filippi, nel centro di Olbia. L’allarme è scattato poco dopo l’una, quando le fiamme hanno avvolto l’intera abitazione, rendendo necessario un massiccio intervento da parte dei vigili del fuoco.

Le squadre del Distaccamento di Olbia, supportate da quelle di Arzachena e dall’autoscala, hanno lavorato per ore prima di riuscire a domare completamente il rogo. Le operazioni si sono rivelate particolarmente complesse a causa della diffusione delle fiamme in tutto l’appartamento, che è andato quasi completamente distrutto.

Gli occupanti dell’alloggio sono riusciti ad abbandonare i locali in tempo, e non si registrano feriti. Per motivi di sicurezza, l’intera struttura, occupata prevalentemente da uffici, è stata evacuata in via precauzionale. Ingenti i danni riportati dall’appartamento colpito, mentre restano da chiarire le cause all’origine dell’incendio, su cui sono in corso gli accertamenti da parte dei tecnici e delle Forze dell’Ordine intervenute sul posto.

