Il racconto dell’incendio a Tempio.

È stata una notte di paura a Tempio per le cinque famiglie di un palazzo in via Europa unita il cui sottoscala ha preso fuoco questa notte. “Siamo stati svegliati dalle urla di una persona che tornava a casa – raccontano i condomini – poi ci siamo accorti del fuoco che saliva.”

“Ho collegato il caricabatterie alla presa e ho iniziato a sentire puzza di bruciato e ho subito scollegato tutto, ma la puzza non veniva né dal caricabatterie né dalla presa elettrica, solo dopo mi sono accorto che il fuoco veniva dal l’interno del palazzo”, prosegue un residente.

“Praticamente tutti hanno chiamato i soccorsi che sono arrivati in brevissimo tempo, ma anche quei pochi minuti sono sembrati un’eternità”, dicono ripercorrendo quei momenti. Il commento più diffuso dagli abitanti del condominio, che adesso dovranno aspettare il nulla osta dei vigili del fuoco per tornare nelle loro abitazioni, è: “Per fortuna non è successo nulla di grave”.

I danni al palazzo sono vistosi: un’ampia porzione di intonaco è caduta dal soffitto nell’androne, le pareti sono coperte di fuliggine e il palazzo è senza corrente elettrica. Durante la mattina i condomini sono riusciti a rientrare a casa, chi per prendere qualcosa da portar via, altri, il cui appartamento a subito meno danni, per iniziare a pulire casa da cenere e fuliggine.

