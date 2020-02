L’incendio nella notte in un condominio.

Notte movimentata e di paura a Tempio in una palazzina di via Europa Unita. Cinque famiglie, per un totale di tredici persone, dagli 80 ai 16 anni, sono stati fatti evacuare dai loro appartamenti, nel corso della notte, per un incendio divampato al piano terra del condominio.

Secondo i primi riscontri l’incendio parrebbe essere partito da dei rifiuti riposti nel sottoscala del palazzo, dopo la mezzanotte. E proprio il rogo di questi rifiuti ha invaso di fumo le scale, rendendo necessario l’evacuazione dell’edificio da parte dei vigili del fuoco.

In sei sono stati accompagnati al pronto soccorso per una sospetta intossicazione. Per un’anziana di 80 anni gli accertamenti più approfonditi, ma nessuno ha avuto conseguenze per il fumo inalato.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia. Il palazzo è stato dichiarato momentaneamente inagibile in attesa delle verifiche dei vigili del fuoco. Le famiglie del palazzo, dopo la notte movimentata, hanno trovato dove dormire da amici e parenti ad eccezione di una che ha trovato una sistemazione grazie all’intervento del Comune.

