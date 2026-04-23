A Olbia ci sarà una nuova rotatoria: ecco dove

Nuova rotatoria in viale Aldo Moro, a Olbia.

A Olbia le rotatorie fanno parte della viabilità ormai da più di 20 anni. In città ce ne sarà un’altra e sorgerà all’altezza del nuovo supermercato che sta nascendo in viale Aldo Moro. Si tratta di un nuovo punto vendita della Md, che traslocherà dalla Basa per approdare nella trafficata zona dello shopping della città. I lavori stanno procedendo a gonfie vele e presto in città aprirà i battenti, arricchendo viale Aldo Moro di un nuovo punto per fare la spesa.

Proprio in quell’area di Olbia nascerà la nuova rotatoria, che servirà per la gestione della grande mole di traffico dalla clientela del negozio. Sorgerà quindi tra viale Aldo Moro e via Bonn trasformando anche dal punto di vista estetico questa zona della città. Il cantiere si aprirà il prossimo 27 aprile, eliminando così l’incrocio con la traversa. Ciò renderà il traffico più sicuro per residenti e acquirenti del nuovo centro commerciale che sta nascendo in questa area della città.

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