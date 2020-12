L’intervento dei Vigili del fuoco a Olbia.

Vigili del fuoco ancora in azione a Olbia. Dopo l’intervento di questa mattina per il crollo di alcuni calcinacci in via Alto Adige intorno alle 14 e 30 la sala operativa ha ricevuto una nuova richiesta di intervento per l’incendio della pasticceria “Le Delizie concept” in via Mameli.

Prontamente è stata inviata la squadra dei Vigili del fuoco di Olbia che ha spento le fiamme e limitato i danni. L’origine del rogo è in fase di accertamento.

Il traffico è stato interrotto per diverso tempo dai carabinieri. Al momento del rogo la pasticceria risultava chiusa, non si segnalano danni a persone mentre restano ingenti i danni al locale.

