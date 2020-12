L’incidente in Caio Duilio a La Maddalena.

Incidente questo pomeriggio intorno alle 14 e 30 a La Maddalena. Per cause ancora in corso di accertamento due auto si sono scontrate in via Caio Duilio.

Sul posto sono prontamente intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona controllando anche che non ci fossero eventuali perdite di benzina dai mezzi. Lievemente ferito l’occupante di una delle due auto coinvolte. Per eseguire i rilievi di legge ed accertare le cause dell’incidente è intervenuta anche la polizia locale.

