Incendio sopra Portisco, in azione elicotteri e Canadair

Tutte le forze in azione per contrastare un incendio a Portisco

Grande mobilitazione in Gallura per un incendio sopra Portisco, vicino alla provinciale che porta a San Pantaleo. Dalle 12.30 i vigili del fuoco di Olbia e Arzachena sono impegnanti per domare il rogo che avanza sulla macchia mediterranea in località Portisco. Le fiamme sono sulla colina, dove passa la provinciale 73 che collega la costa olbiese con la frazione interna di San Pantaleo.

Sul posto, nella zona Milmeggiu, è entrato in azione anche un Canadair della flotta nazionale dei vigili del fuoco. Ma ci sono anche elicotteri e le squadre a terra del Corpo forestale, i barracelli e diversi volontari delle associazioni di Protezione civile.

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