La Maddalena accoglie i turisti con esercitazioni militari estive nell’arcipelago

Esercitazioni militari a La Maddalena fino al 5 luglio

Tra le migliaia di natanti che attraversano l’arcipelago di La Maddalena ci sono anche i mezzi delle esercitazioni militari. La zona rossa è un triangolo di mare che come vertici la parte meridionale di La Maddalena, Cannigione e i Monaci, al largo di Caprera. Un tratto di mare attraversato dalla maggior parte delle imbarcazioni che dalla Costa Smeralda raggiungono l’arcipelago in cui arrivano queste insolite limitazioni. L’anomalia non riguarda le esercitazioni in sé, ma il periodo. Lo stesso specchio d’acqua le ha ospitate anche negli anni scorsi, ma tra febbraio e maggio.

Stavolta sono dal 15 giugno al 5 luglio: nel vivo della stagione turistica. Per i turisti che arrivano da tutto il mondo potrà essere l’occasione di ammirare da vicino il fatto che la Sardegna ospiti due terzi delle aree militari di tutta Italia. Ma nell’estate 2026 le esercitazioni non vanno in vacanza. L’area interessata dalle operazioni militari – giorno e notte – abbraccia tutta la parte meridionale di Caprera, compresi Centro velico, Due Mari, Punta Rossa, Relitto (nella foto), Cala Brigantina e arriva quasi a Cala Coticcio.

Il testo dell’ordinanza

L’ordinanza della Capitaneria di Porto di La Maddalena avvisa che “nel periodo dal 15 giugno al 5 luglio 2026 verranno effettuate attività addestrative con personale della Marina Militare, in periodo diurno e notturno, nelle acque del Circondario Marittimo di La Maddalena, all’interno delle zone di mare delimitate dai punti di cui alla seguente tabella:

Punto Latitudine (WGS84) Longitudine (WGS84) A 41° 13.000′ N 009° 26.200′ E B 41° 12.776′ N 009° 24.715′ E C 41° 09.290′ N 009° 26.170′ E D 41° 06.000′ N 009° 26.400′ E E 41° 12.900′ N 009° 31.000′ E F 41° 13.000′ N 009° 26.200′ E

Le regole per i militari

“Il personale militare impegnato nelle attività addestrative é tenuto a:

verificare, prima dell’inizio di ogni attività addestrativa, che gli specchi acquei interessati dalle attività siano liberi da natanti , ovvero di qualsivoglia presenza non autorizzata di cose e/o persone, in particolar modo di bagnanti , in considerazione della stagione estiva in corso ;

, ovvero di qualsivoglia presenza non autorizzata di cose e/o persone, in particolar modo di , ; garantire che durante le operazioni di cui sopra venga assicurato un servizio di vedetta con idoneo mezzo nautico, che segnali alle unita eventualmente in transito e ai bagnanti in prossimità dell’area, la presenza di eventuali operatori subacquei in attività di addestramento;

con idoneo mezzo nautico, che segnali alle unita eventualmente in transito e ai bagnanti in prossimità dell’area, la presenza di eventuali in attività di addestramento; interrompere immediatamente lo svolgimento delle operazioni in argomento qualora sia ritenuto necessario in relazione a esigenze connesse alla sicurezza della navigazione , alla tutela della pubblica incolumità e alla salvaguardia ambientale;

, alla tutela della pubblica incolumità e alla salvaguardia ambientale; mantenere attivo ascolto radio sul canale 16 VHF/FM , anche al fine di assicurare eventuali contatti con unita in transito.

, anche al fine di assicurare eventuali contatti con unita in transito.

Gli ordini per i natanti

mantenersi ad una distanza minima di mt 200 dalle unita militari impegnate nelle attività addestrative;

impegnate nelle attività addestrative; adottare tutte le manovre e le precauzioni in mare utili a scongiurare potenziali situazioni di pericolo ;

; mantenere attivo ascolto radio sul canale 16 VHF anche al fine di assicurare eventuali contatti con il personale operante.

Questa l’area interessata dalle esercitazioni della Marina:

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