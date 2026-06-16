”Forse ho visto Giulia”, un presunto nuovo avvistamento a Olbia

La scomparsa di Giulia Boi.

Il mistero della scomparsa di Giulia Boi diventa sempre più fitto. Ci sarebbe un nuovo avvistamento della 41enne cagliaritana che non dà più notizie di sé dal 27 maggio scorso. Una persone ha svelato alla nostra redazione che ieri, intorno alle 13-14, una donna esteticamente simile a Giulia sarebbe stata vista nei pressi della stazione Beyfin di Olbia, sulla statale 127, in direzione Telti.

La segnalazione.

Il nostro lettore ci ha raccontato che è stato attirato dal comportamento della 41enne e dal suo modo di vestire. “Mi trovavo alla stazione di servizio quando ho notato l’arrivo di un pulmino bianco tipo Fiorino o Caddy. Dall’auto è scesa una donna in forte stato confusionale”, racconta.

”Ha vomitato nel prato della stazione di servizio ha raccolto dei fiori dalle siepi è entrata nel bar del rifonitore e si vedeva che aveva un problema, era triste. Come segno particolare vi posso dire che aveva un pantalone stile hippy, da una parte lungo e nell’altra gamba era short, con fiori disegnati”, prosegue la testimonianza. Riguardo all’abbigliamento indossato dalla donna, la persona che l’avrebbe vista ha raccontato che l’auto si è diretta verso Telti.

Quest’ultimo dettaglio legato all’abbigliamento e la descrizione del mezzo potrebbero rivelarsi importanti, ma per ora si tratta solo di un presunto avvistamento. Nel frattempo, l’appello dei familiari e delle forze dell’ordine resta massimo: chiunque creda di aver visto Giulia Boi o noti dettagli compatibili con la sua descrizione è invitato a contattare immediatamente il 112 o i numeri di emergenza dedicati. Ogni segnalazione può fare la differenza per riportare a casa la 41enne.

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