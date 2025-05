Scoppia un incendio in una discarica a Santa Teresa Gallura

Incendio a Santa Teresa Gallura.

Questo pomeriggio, alle 17:30, un incendio a Santa Teresa di Gallura ha coinvolto una discarica. E’ avvenuto in località Marmorata, dove il rogo, per cause di accertamento, è divampato dalla discarica autorizzata.

Sul posto sono arrivati tempestivamente i vigili del fuoco del distaccamento di Arzachena, i quali, grazie al loro intervento, hanno evitato che le fiamme si propagassero alla vegetazione circostante. Sono in corso le operazioni di raffreddamento e bonifica. Fortunatamente, non si segnalano persone coinvolte nell’incidente.

