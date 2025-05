53enne di Olbia condannato per stalking.

Ha tentato di speronare la ex sulla 4 corsie a Olbia e poi è tornato nel centro storico dove è stato trovato dai carabinieri e fermato dopo la chiamata della vittima. Per questo il 53enne olbiese è stato condannato a 20 mesi di carcere per stalking, minacce e detenzione di armi e sostanze pericolose, tra cui acido, mazza e coltelli.

A condannarlo il gip Tribunale di Tempio, che ha confermato le accuse sostenute dal pubblico ministero Mauro Lavra. Il 18 ottobre 2024 l’uomo ha seguito la sua ex compagna in auto e per intimorirla ha tentato di speronarla per poi dileguarsi. Fortunatamente la donna non ha subito conseguenze ed è riuscita a chiamare il 112 che si erano messi alla ricerca dell’uomo, che è stato bloccato e trovato in possesso di armi e sostanze pericolose probabilmente per essere usate contro la sua ex.

In un episodio aveva anche picchiato e minacciato la vittima sotto casa, dove lui si era appostato e aveva proferito minacce dopo la decisione del giudice di scarcerarlo. Così era stata aggravata la misura restrittiva in carcere. La Procura aveva chiesto 3 anni di carcere, ma il giudice ha deciso di ridurre la pena a soli venti mesi di reclusione.

