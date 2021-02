L’incendio questa mattina a Olbia intorno alle 8.

Auto in fiamme in via Corea a Olbia questa mattina intorno alle 8. Dopo la richiesta alla sala operativa sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco di Olbia.

Arrivati sul posto i Vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona interessata dall’incendio. Fortunatamente il pronto intervento ha limitato il propagarsi delle fiamme e dei danni all’auto, una Ford Kuga, con le fiamme che hanno interessato solo alla parte anteriore del cofano e del motore. L’incendio si è innescato appena la proprietaria ha avviato il motore. Non si segnalano feriti o intossicati

(Visited 238 times, 238 visits today)