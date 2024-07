L’inchiesta per corruzione sulle patenti nautiche.

C’è un olbiese è tra i coinvolti nell’inchiesta per corruzione sulle patenti nautiche. Il Nucleo speciale investigativo del Corpo delle capitanerie di porto ha arrestato P. S., ex vicecomandante della Capitaneria di Carloforte, su ordine del giudice del Tribunale di Cagliari. Il 57enne è accusato di aver rilasciato patenti nautiche senza esame in cambio di favori e mazzette.

Altre cinque persone sono agli arresti domiciliari, mentre altrettante hanno l’obbligo di firma. La Procura ha formulato accuse per 84 persone, includendo corruzione e falsi aggravati. L’inchiesta riguarda quasi 200 patenti nautiche in tutta l’isola, di cui 136 sono le imputazioni ipotizzate.

L’indagine, coordinata dal sostituto procuratore, coinvolge militari delle capitanerie di Cagliari e Olbia. Tra gli indagati vi sono nomi di rilievo dell’imprenditoria e del settore pubblico sardo. Le 186 pagine dell’ordinanza contengono i nomi di 36 persone accusate di aver ottenuto patenti nautiche illegalmente. Tra questi c’è anche un olbiese, V. V..

