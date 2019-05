La vittima è una maestra elementare di 51 anni

La 131 è ancora una volta tragico scenario di un incidente mortale. Stamattina, nel tratto della DCN nei pressi del bivio di Orune, ha perso la vita Cinzia Usai, 51 anni, maestra elementare di Nuoro, a seguito di una serie di circostanze incredibilmente sfortunate.

Il primo a perdere il controllo della propria auto è stato un 28enne di Nuoro, che aveva urtato il guardrail. Cinzia Usai, a sua volta, trovando la Fiat Panda del 28enne nella corsia di sorpasso, ha perso il controllo della sua Daihatsu Sirion ed è subito scesa a soccorrere il giovane nuorese autore della prima carambola. Sopraggiungeva in quel momento un 20enne di Nuoro, a bordo di una Citroen C3, che ha investito entrambe le vittime del primo incidente.

La donna, soccorsa dal 118, dopo un primo arresto cardiaco è deceduta al San Francesco di Nuoro in seguito alle gravissime ferite riportate. Il 28enne è ricoverato anche lui al San Frncesco in gravi condizioni, mentre il 20enne è stato dimesso in stato di forte shock. Si attende l’esito degli esami del sangue per capire se stesse guidando sotto l’effetto di alcol o droga.

La strada è stata chiusa al traffico per consentire i soccorsi e la pulizia del manto dai detriti.

